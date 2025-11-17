Remis ist ein Punktgewinn In acht Minuten holt der HSV sieben Tore auf 17.11.2025, 13:40 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Serie von Auswärtsspielen, die der HSV Sobernheim überstehen muss, kann sich sehen lassen. „Aus den vergangenen drei Spielen haben wir auswärts drei Punkte geholt. Das ist nicht so verkehrt“, sagt HSV-Trainer Tino Stumps.

Was für eine Energieleistung: In den letzten acht Minuten haben die Handballer des HSV Sobernheim einen Sieben-Tore-Rückstand aufgeholt. Nachdem Tillmann Groh zum 31:31 ausgeglichen hatte, standen noch 25 Sekunden auf der Uhr. Tatsächlich kam der HSV bei der DJK Bingen-Büdesheim noch einmal in Ballbesitz, es reichte aber nicht mehr, um das Verbandsliga-Duell komplett zu drehen.







