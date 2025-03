Vor einer wegweisenden Partie stehen die Handballer des TuS Holzheim in der Regionalliga. Im Gastspiel beim punktgleichen Mitaufsteiger HSG Rodgau/Nieder-Roden, das am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen wird, wollen die Ardecker mit aller Macht punkten.

Der letzte Auswärtssieg der Handballer des TuS Holzheim in einem Pflichtspiel liegt fast elf Monate zurück. Es war der Abend der Landesliga-Meisterfeier in Linden am 20. April 2024, an dem die Ardecker in der Fremde punkteten. Seitdem steht beim Team von Dominik Jung mit Ausnahme des 26:26 beim Regionalliga-Mitaufsteiger TSV Vellmar die Null in des Gegners Hallen. „Wir werden am Sonntag alles investieren, um das Warten zu beenden. Ein Sieg in Nieder-Roden wäre enorm wichtig“, sagt Jung.

„Es ist das wichtigste Spiel der nächsten Wochen.“

Holzheims Trainer Dominik Jung weiß im Kampf gegen den Abstieg um die immense Bedeutung der Partie in Nieder-Roden.

Zu ungewohnter Regionalliga-Handball-Zeit am Sonntagnachmittag um 16 Uhr sind die Rot-Schwarzen bei der Drittliga-Reserve der „Baggerseepiraten“ zu Gast. „Es ist das wichtigste Spiel der nächsten Wochen“, hebt der Garbenheimer diese Begegnung in Südhessen auf einen hohen Sockel. Durch Holzheims verdienten 34:30-Sieg gegen die TSG Offenbach-Bürgel vor einer Woche, als die Ardecker in punkto Treffsicherheit ihren Saisonhöchstwert aufstellte, hat sich die Situation des Aufsteigers verbessert. Er überholte den TV Hüttenberg II sowie die HSG Kleenheim-Langgöns und ist mit 12:26 Punkten nun Zwölfter – punktgleich mit dem Gegner aus Rodgau, gegen den die Jung-Sieben das Hinspiel knapp mit 25:24 für sich entschieden hat.

Am Donnerstagnachmittag vermeldeten die Nieder-Rodener „nach intensiven Diskussionen“ im Abstiegskampf mit sofortiger Wirkung auf ein neues Trainer-Duo zu setzen. André Seitz und Felix Hain werden die Mannschaft nicht mehr länger betreuen. Der langjähriger Nieder-Rodener Drittliga-Trainer Jan Redmann und Andreas Knaf, der für die B-Jugend-Bundesliga-Mannschaft verantwortlich ist, sitzen gegen Holzheim erstmals auf der Bank. „Wir sehen noch die absolut realistische Chance, die Klasse zu halten. Jetzt stehen alle Spieler voll mit in der Verantwortung. Es gilt, den totalen Fokus auf das letzte Drittel der Saison zu richten, mit dem ersten richtungsweisenden Spiel gegen Holzheim“, sagt Nieder-Rodens Sportlicher Leiter und früherer Torhüter Marco Rhein.

Trainer Jung bleibt dem TuS ligaunabhängig treu

i Dominik Jung wird beim TuS Holzheim auch in der kommenden Runde das Kommando an der Seitenlinie führen. Weiss René. René Weiss

Die Holzheimer haben hingegen schon Nägel mit Köpfen für die kommende Saison gemacht. Aufstiegstrainer Dominik Jung hat dem Vorstand seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. „Ligaunabhängig“, wie der Lehrer betont. Er fühle sich wohl in seiner sportlichen Wahlheimat und habe mit der Mannschaft auch in dieser im Vergleich zur triumphalen Aufstiegs-Saison 2023/24 deutlich schwierigeren Spielzeit viel Spaß. Verzichten müssen wird er bei der nächsten Aufgabe auf Spielmacher Paul Bährens, der gegen Bürgel schwer umgeknickt ist. Auch Stammtorwart Ben Fischer konnte am Dienstag nicht trainieren. Außerdem gibt es weiterhin mehrere Erkältungsfälle in der Mannschaft. „Die Jungs sind sich aber der Wichtigkeit dieses Spiels bewusst. Wir befinden uns in unserer Entwicklung auf einem guten Weg. Das macht mir Mut für dieses richtungsweisende Spiel“, hofft Jung auf den sechsten Saisonsieg – und den ersten in der Fremde seit der rauschenden Aufstiegsnacht im April 2024 in Linden.