HSV Sobernheim vor Umbruch Im letzten Heimspiel stehen die Zeichen auf Abschied Tina Paare 22.03.2026, 13:35 Uhr

i In der Abwehr packten die Handballerinnen des HSV Sobernheim ordentlich zu. Künftig wird der Defensivverbund jedoch anders aussehen, denn sowohl Torfrau Nina Schmall als auch Carolin Schneider (Nummer 18) und Saskia Zentellini (11) hören beim HSV auf. Klaus Castor

Sechs Spielerinnen und zwei Trainer wurden nach dem letzten Heimspiel verabschiedet. Bei den Handballerinnen des HSV Sobernheim bricht nach dem Regionalliga-Abstieg eine neue Zeitrechnung an.

Emotionale Minuten durchlebten die Handballerinnen des HSV Sobernheim und auch ihre Fans nach dem Abpfiff des letzten Regionalliga-Heimspiels. Gleich sechs Spielerinnen und die beiden Trainer wurden verabschiedet. Für das HSV-Kollektiv, das über Jahre hinweg ein eingeschworener Haufen war, ein großer Einschnitt.







Artikel teilen

Artikel teilen