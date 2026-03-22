Sechs Spielerinnen und zwei Trainer wurden nach dem letzten Heimspiel verabschiedet. Bei den Handballerinnen des HSV Sobernheim bricht nach dem Regionalliga-Abstieg eine neue Zeitrechnung an.
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Emotionale Minuten durchlebten die Handballerinnen des HSV Sobernheim und auch ihre Fans nach dem Abpfiff des letzten Regionalliga-Heimspiels. Gleich sechs Spielerinnen und die beiden Trainer wurden verabschiedet. Für das HSV-Kollektiv, das über Jahre hinweg ein eingeschworener Haufen war, ein großer Einschnitt.