Handball-Drittligist HV Vallendar verliert bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen mit 30:40. Die HVV-Defensive bleibt ein Sorgenkind.
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Für den HV Vallendar ist in der 3. Liga Süd-West auf die Erleichterung, die der zweite Saisonerfolg gegen Ratingen vor Wochenfrist mit sich brachte, gleich wieder Ernüchterung gefolgt. Im Kellerduell bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen unterlag die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach aufgrund einer unzureichenden Defensivleistung klar mit 30:40 (19:21).