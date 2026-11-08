HVV verliert auswärts 30:40
Im Kellerduell gibt’s für Vallendar einen Rückschlag
Nach der guten Leistung beim Heimerfolg gegen Ratingen gab’s Torben Waldgenbach (am Ball) und den HV Vallendar nun sofort einen
Nach der guten Leistung beim Heimerfolg gegen Ratingen gab’s Torben Waldgenbach (am Ball) und den HV Vallendar nun sofort einen Rückschlag: Der HVV verlor das Kellerduell in Dutenhofen.
Wolfgang Heil

Handball-Drittligist HV Vallendar verliert bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen mit 30:40. Die HVV-Defensive bleibt ein Sorgenkind.

Lesezeit 2 Minuten
Für den HV Vallendar ist in der 3. Liga Süd-West auf die Erleichterung, die der zweite Saisonerfolg gegen Ratingen vor Wochenfrist mit sich brachte, gleich wieder Ernüchterung gefolgt. Im Kellerduell bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen unterlag die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach aufgrund einer unzureichenden Defensivleistung klar mit 30:40 (19:21).
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