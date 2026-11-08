HVV verliert auswärts 30:40 Im Kellerduell gibt’s für Vallendar einen Rückschlag Lutz Klattenberg 08.11.2026, 10:21 Uhr

i Nach der guten Leistung beim Heimerfolg gegen Ratingen gab’s Torben Waldgenbach (am Ball) und den HV Vallendar nun sofort einen Rückschlag: Der HVV verlor das Kellerduell in Dutenhofen. Wolfgang Heil

Handball-Drittligist HV Vallendar verliert bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen mit 30:40. Die HVV-Defensive bleibt ein Sorgenkind.

Für den HV Vallendar ist in der 3. Liga Süd-West auf die Erleichterung, die der zweite Saisonerfolg gegen Ratingen vor Wochenfrist mit sich brachte, gleich wieder Ernüchterung gefolgt. Im Kellerduell bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen unterlag die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach aufgrund einer unzureichenden Defensivleistung klar mit 30:40 (19:21).







Artikel teilen

Artikel teilen