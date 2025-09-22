Im Hunsrück gibt es für Weibern die erste Niederlage

Die Handballerinnen des TV Welling waren mit ihrer Leistung eher nicht zufrieden, aber sie gewannen in Daun. Derweil erhielt der TuS Weibern viel Lob, verlor jedoch im Hunsrück.

Die Handballerinnen des TV Welling haben beim TuS Daun einen Pflichtsieg eingefahren, während der TuS Weibern bei der HSG Hunsrück II seine erste Niederlage in dieser Handball-Oberligasaison kassierte.

„Es soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wir hätten trotz unserer Personalprobleme heute deutlich höher gewinnen müssen.