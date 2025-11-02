Saisonsieg Nummer fünf feierte der TuS Holzheim in der Handball-Oberliga Mitte gegen die TG Rüsselsheim. Der Aufsteiger leistete erheblich mehr Widerstand als erwartet, musste aber letztlich am Wasserwäldchen dann doch klein beigeben.
Auch in der Familie von Dominik Jung wird das Handball-Gen weitergegeben. Sohnemann Fitz begeistert sich bereits genauso für die Ballwerferei, aber am Samstag kam er müde in die Halle. Irgendwann in der zweiten Halbzeit des Oberliga-Spiels des von Jung trainierten TuS Holzheim wurde der Filius jedoch wach und munter – genauso wie die Heimmannschaft auf der Platte.