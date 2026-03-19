Handball-Oberliga Im emotionalen Derby sind kühle Köpfe besonders gefragt Stefan Nink 19.03.2026, 09:54 Uhr

i Auf geht's, Männer: Die Handballer des TuS Holzheim sind bis in die Haarspitzen motiviert und setzen alles daran, das pikante Bezirksderby gegen den TV Idstein für sich zu entscheiden. Andreas Hergenhahn

Stattliche 17:3 Zähler lautet die bisherige Ausbeute des Handball-Oberligisten TuS Holzheim bei Auftritten vor heimischem Publikum. Keine Frage, diese Bilanz soll am Samstagabend in prickelnder Atmosphäre gegen den TV Idstein ausgebaut werden.

Nachdem der TuS Holzheim beim ersten Vergleich in dieser Saison am Hexenturm in allerletzter Sekunde den Tiefschlag zur 26:27-Niederlage hinnehmen musste, der neben dem späteren Blackout bei der TSG Oberursel in der Endabrechnung für den TuS Holzheim noch ausgesprochen teuer zu werden droht, fiebern Trainer, Spieler und Anhänger im Dunstkreis der Burg Ardeck dem kommenden Samstag entgegen, wenn es ab 19.







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