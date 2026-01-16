Im Derby spielt der Saisonverlauf keine Rolle

Wenn sich die beiden einzigen Verbandsliga-Teams der Region im direkten Duell gegenüberstehen, geht es hoch her. Am Samstagabend ist es in Meisenheim so weit: Die HSG Nahe-Glan fordert den HSV Sobernheim heraus.

Groß aufziehen will die HSG Nahe-Glan das Derby der Handball-Verbandsliga am Samstag in der Sporthalle des Meisenheimer Paul-Schneider-Gymnasiums.

„Wir nutzen den Tag des Handballs, um unserem Sport in der Region noch mehr Präsenz zu verleihen“, sagt Jeremias Christmann.