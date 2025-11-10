Niederlage bei HC Koblenz II Im Angriff ist bei der HSG Westerwald Luft nach oben 10.11.2025, 18:00 Uhr

i In der Abwehr gehen die Handballer der HSG Westerwald in dieser Saison entschlossen zu Werke. Wie hier im Pokalspiel gegen Bad Ems präsentierte sich das Team um Samir Moser (links), Keeper Max Vogel (in Gelb) und Manuel Jungblut (rechts) als stabile Einheit. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Die Baustelle ist ausgemacht nach der Niederlage beim HC Koblenz II: Im Angriff der HSG Westerwald müssen die Rädchen noch besser ineinandergreifen. Dafür steht der Handball-Verbandsligist in der Defensive stabil. Das macht den Verantwortlichen Mut.

„Leider ist es nichts daraus geworden, etwas Zählbares aus Koblenz mit in den Westerwald mitzunehmen“, musste Jörg Wengenroth, der Leiter der HSG Westerwald, nach der 28:32 (12:15)-Niederlage beim HC Koblenz II konstatieren. Dadurch verpassten die Verbandsliga-Handballer aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg die Gelegenheit, sich in der Tabelle vor die bis dahin punktgleichen Gastgeber zu setzen.







Artikel teilen

Artikel teilen