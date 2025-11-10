Im Angriff ist bei der HSG Westerwald Luft nach oben

Die Baustelle ist ausgemacht nach der Niederlage beim HC Koblenz II: Im Angriff der HSG Westerwald müssen die Rädchen noch besser ineinandergreifen. Dafür steht der Handball-Verbandsligist in der Defensive stabil. Das macht den Verantwortlichen Mut.
„Leider ist es nichts daraus geworden, etwas Zählbares aus Koblenz mit in den Westerwald mitzunehmen“, musste Jörg Wengenroth, der Leiter der HSG Westerwald, nach der 28:32 (12:15)-Niederlage beim HC Koblenz II konstatieren. Dadurch verpassten die Verbandsliga-Handballer aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg die Gelegenheit, sich in der Tabelle vor die bis dahin punktgleichen Gastgeber zu setzen.