Um den HV Vallendar weht in der dritten Liga vor allem wirtschaftlich ein anderer Wind. Wie der HVV diese Mammutaufgabe angeht, beleuchtet deren Vorsitzender Jan Garske in unserer Rubrik „Der Ball und die Kohle“.
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Sportlich läuft es bei den Handballern des HV Vallendar seit dem Aufstieg im Sommer in die 3. Liga Süd-West nicht. Aus neun Spielen konnte gerade mal ein Sieg geholt werden und die Niederlagen entwickelten sich zum Teil zu ordentlichen Klatschen. Im Gespräch mit unserer Zeitung zum Thema „Der Ball und die Kohle“ verrät der Vorsitzende des HV Vallendar, Jan Garske, wie der Verein den Spagat zwischen Semi-Professionalität und begrenzten ...