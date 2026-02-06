In der Handball-Oberliga bleibt HC Koblenz Tabellenzweiter und will mit einem weiteren Heimsieg Druck auf den Spitzenreiter aufbauen. Überraschungen und spannende Duelle stehen an diesem Wochenende bevor.
Für den HC Koblenz und den HV Vallendar II stehen in der Handball-Oberliga am Samstag ein Heimspiele auf dem Programm. HB Mülheim-Urmitz II ist am Wochenende nicht im Einsatz. HC Koblenz – TuS Daun (Sa., 17 Uhr)Koblenz will drei Heimspiele in Folge nach dem Remis gegen Wittlich und dem Derbysieg gegen Mülheim-Urmitz II mit zwei weiteren Punkten abrunden, um den Druck auf Tabellenführer Wittlich vor deren Spiel fünf Stunden ...