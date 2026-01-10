37:32-Sieg in Wittlich HVR-Pokal: Kastellaun/Simmern zieht ins Final Four ein Michael Bongard 10.01.2026, 14:52 Uhr

i Trainer Mirza Cehajic (Mitte) lobte vor allem die jungen Spieler der HSG Kastellaun/Simmern beim rundum gelungenen Auftritt in Wittlich: Im Viertelfinale des HVR-Pokals gewann der Regionalligist Kastellaun mit 37:32 beim Oberliga-Spitzenreiter und Pokal-Titelverteidiger Wittlich und zog ins Final Four ein. René Weiss

Nach Mertesdorf, Bad Ems und Vallendar hat sich Kastellaun/Simmern als letzter Klub für das Final Four um den HVR-Pokal qualifiziert und dabei Revanche an der HSG Wittlich für die Finalniederlage im Vorjahr genommen.

Die HSG Kastellaun/ Simmern hat das Final Four im Pokalwettbewerb des Handballverbands Rheinland (HVR) erreicht: Der Regionalliga-Tabellenfünfte gewann im Viertelfinale beim Oberliga-Tabellenführer HSG Wittlich mit 37:32 (17:14).Kastellaun/Simmern hat sich damit als vierte und letzte Mannschaft nach Regionalliga-Tabellenführer HV Vallendar, Oberligist TV Bad Ems und Bezirksoberligist HSG Mertesdorf für die Endrunde an Ostermontag (Austragungsort ...







