HVR-Pokal: Kastellaun/Simmern zieht ins Final Four ein

Nach Mertesdorf, Bad Ems und Vallendar hat sich Kastellaun/Simmern als letzter Klub für das Final Four um den HVR-Pokal qualifiziert und dabei Revanche an der HSG Wittlich für die Finalniederlage im Vorjahr genommen.
Lesezeit 1 Minute
Die HSG Kastellaun/ Simmern hat das Final Four im Pokalwettbewerb des Handballverbands Rheinland (HVR) erreicht: Der Regionalliga-Tabellenfünfte gewann im Viertelfinale beim Oberliga-Tabellenführer HSG Wittlich mit 37:32 (17:14).Kastellaun/Simmern hat sich damit als vierte und letzte Mannschaft nach Regionalliga-Tabellenführer HV Vallendar, Oberligist TV Bad Ems und Bezirksoberligist HSG Mertesdorf für die Endrunde an Ostermontag (Austragungsort ...