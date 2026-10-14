Viertelfinale ausgelost HVR-Pokal: Bad Ems erwartet Ligakonkurrent HSG Hunsrück Stefan Nink 14.10.2026, 13:49 Uhr

i Johannes Kind (hier beim Torwurf) muss sich mit dem TVBE strecken, um erneut das Ticket für das Final-Four-Turnier zu lösen. Andreas Hergenhahn

In die vorentscheidende Phase tritt der Handball-Rheinlandpokal: Ausgelost wurden die Paarungen des Viertelfinales. Der TV Bad Ems streitet dabei mit seinem Oberliga-Konkurrenten HSG Hunsrück um das Ticket für das Final-Four-Turnier.

Im Vorjahr richtete der TV 1861 Bad Ems das Final-Four-Turnier um den Handball-Rheinlandpokal aus und belegte bei diesem hochkarätigen Event in heimischer Silberauhalle nach einer knappen 24:26-Niederlage im Endspiel gegen den Regionalligisten HSG Kastellaun-Simmern den starken zweiten Platz.







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