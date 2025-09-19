Mülheim fährt nach Offenbach HV Vallendar empfängt ehemaligen Drittligisten Lutz Klattenberg 19.09.2025, 10:57 Uhr

i Für Kalani Schmidt (rotes Trikot) und den HV Vallendar steht am Samstag ein Heimspiel an. Zu Gast auf dem Mallendarer Berg sind die Sportfreunde Budenheim. Wolfgang Heil

Die beiden Handball-Regionalligisten HV Vallendar und HB Mülheim-Urmitz wollen nach ihrem erfolgreichen Auftakt nachlegen. Vallendar kann dies zu Hause gegen Budenheim, Mülheim auswärts in Offenbach.

Nach dem erfolgreichen Auftakt in der Handball-Regionalliga Südwest hatte HB Mülheim-Urmitz direkt ein spielfreies Wochenende. Mit dem Spiel beim TV Offenbach will die Mannschaft von Trainer Frank Knipp nun Rhythmus aufnehmen. Der HV Vallendar zeigte sich mit zwei Siegen bislang souverän und erwartet nun die Sportfreunde Budenheim.







Artikel teilen

Artikel teilen