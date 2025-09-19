Die beiden Handball-Regionalligisten HV Vallendar und HB Mülheim-Urmitz wollen nach ihrem erfolgreichen Auftakt nachlegen. Vallendar kann dies zu Hause gegen Budenheim, Mülheim auswärts in Offenbach.
Lesezeit 2 Minuten
Nach dem erfolgreichen Auftakt in der Handball-Regionalliga Südwest hatte HB Mülheim-Urmitz direkt ein spielfreies Wochenende. Mit dem Spiel beim TV Offenbach will die Mannschaft von Trainer Frank Knipp nun Rhythmus aufnehmen. Der HV Vallendar zeigte sich mit zwei Siegen bislang souverän und erwartet nun die Sportfreunde Budenheim.