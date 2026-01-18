Guter Start in das neue Jahr HV Vallendar bleibt weiter an der Spitze Tim Hammer 18.01.2026, 14:57 Uhr

i Joshua Reuland (am Ball) war mit acht Toren bester Vallendarer Schütze beim 37:25-Sieg in Bingen. Wolfgang Heil

Handball-Regionalliga: HV Vallendar dominiert im Auswärtsspiel gegen HSG Rhein-Nahe Bingen. Eine gute Abwehrleistung ist der Schlüssel zum Erfolg. Tabellenführung behauptet, neue Herausforderungen warten.

In der Handball-Regionalliga Südwest hat Spitzenreiter HV Vallendar seinen Lauf fortgesetzt. Mit einem überzeugenden 37:25 (18:13)-Auswärtserfolg setzte sich das Team von Trainer Veit Waldgenbach gegen den Gastgeber HSG Rhein-Nahe Bingen durch. Vor 115 Zuschauern ließen die Vallendarer nach einem 0:2-Rückstand nach gut drei gespielten Minuten keine weiteren Zweifel mehr an einem Sieg übrig.







