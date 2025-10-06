Die HSG Hunsrück war für die Koblenzer Handballerinnen einfach eine Nummer zu groß. Zwar spielten die HCK-Frauen gut, für einen Erfolg im Rheinland-Derby reichte es aber nicht.
Im Rheinland-Derby der Regionalliga Südwest haben sich die Handballerinnen des HC Koblenz zu Hause der favorisierten HSG Hunsrück mit 20:27 (11:16) geschlagen geben müssen. Dabei zollte die Mannschaft von HCK-Trainer Evgenij Edel der deutlich größeren Viertligaerfahrung der Gäste Tribut und erwischte zudem laut Edel keine gute Anfangsphase.