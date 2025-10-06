Koblenz verliert 20:27 Hunsrückerinnen sind für HCK-Frauen zu stark Harry Traubenkraut 06.10.2025, 09:33 Uhr

i Da kommt sie schon wieder angeflogen: Ann-Kathrin Molz (am Ball) war mit sechs Toren beste Schützin der HSG Hunsrück; die Koblenzer Torfrau Stefanie Hayer (links) und ihre Mitspielerinnen (weiße Trikots) waren ohne Chance. Jörg Niebergall

Die HSG Hunsrück war für die Koblenzer Handballerinnen einfach eine Nummer zu groß. Zwar spielten die HCK-Frauen gut, für einen Erfolg im Rheinland-Derby reichte es aber nicht.

Im Rheinland-Derby der Regionalliga Südwest haben sich die Handballerinnen des HC Koblenz zu Hause der favorisierten HSG Hunsrück mit 20:27 (11:16) geschlagen geben müssen. Dabei zollte die Mannschaft von HCK-Trainer Evgenij Edel der deutlich größeren Viertligaerfahrung der Gäste Tribut und erwischte zudem laut Edel keine gute Anfangsphase.







