Trotz 28:18 gegen Bad Ems Hunsrück-Trainer Nicolae beklagt zu viele Fehler 23.11.2025, 12:32 Uhr

i Die Deckung der HSG Kastellaun/Simmern II um Torwart Leon Kaltenmorgen (rechts) konnte sich in Wittlich so strecken, wie sie wollte, am Ende stand beim Tabellenführer eine klare 28:40-Niederlage. B&P Schmitt

Keine Chance beim Tabellenführer: Kastellaun/Simmern II musste sich in der Oberliga in Wittlich mit 28:40 geschlagen geben.

Die HSG Hunsrück hat das Verfolgerduell in der Handball-Oberliga in Kleinich gegen Bad Ems klar gewonnen. So richtig zufrieden war Trainer Florin Nicolae aber nicht.HSG Hunsrück – TV Bad Ems 28:18 (13:9). Der Dritte Hunsrück schlug in Kleinich den Vierten Bad Ems klar mit zehn Toren und kann am Freitag (19 Uhr) in der Hirtenfeldhalle per Sieg im Nachholspiel mit dem Zweiten HC Koblenz (16:2 Punkte) nach Punkten gleichziehen.







Artikel teilen

Artikel teilen