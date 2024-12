30:25-Erfolg beim HC Koblenz Hunsrück-Männer marschieren von Sieg zu Sieg 15.12.2024, 13:44 Uhr

i 30:25-Sieg beim HC Koblenz: Auch nach dem letzten Spiel des Jahres durften sich Trainer und Akteure des makellosen Oberliga-Tabellenführers HSG Hunsrück zum Jubelfoto aufstellen. Luca Schneider

Das 30:25 beim HC Koblenz krönte das Jahr: Die HSG Hunsrück hat alle 22 Meisterschaftsspiele in 2024 gewonnen. Eine stolze Leistung, aber keine Garantie für den Aufstieg in die Regionalliga, denn dafür muss auch die Aufstiegsrunde gemeistert werden.

Die HSG Hunsrück ist in der Handball-Oberliga einfach nicht zu stoppen: Zum Rückrundenauftakt machten die Irmenach/Gösenrother das Dutzend voll und feierten beim 30:25 (16:9) in Moselweiß beim HC Koblenz den zwölften Sieg im zwölften Spiel.Mit fünf Punkten Vorsprung auf den Verfolger Bitburg geht es in die fünfwöchige Winterpause und danach in die ausstehenden zehn Partien (letzter Spieltag 5.

