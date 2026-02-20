In Sohren gegen Vallendar II Hunsrück-Männer haben noch sechs Heimspiele Michael Bongard 20.02.2026, 13:59 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dario Vuksanović

In der Oberliga will die HSG Hunsrück Platz drei zurückerobern und die HSG Kastellaun/Simmern II den Klassenverbleib in trockene Tücher bringen. Mit Heimsiegen in Sohren und Simmern können beide Unterfangen in die Tat umgesetzt werden.

Heimspiel-Samstag in der Handball-Oberliga für die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II:HSG Hunsrück – HV Vallendar II (Sa., 17.30 Uhr, in Sohren). Eigentlich stehen bis zum Saisonfinale am 18. April nur noch sechs Spieltage in der Oberliga, der Tabellenvierte HSG Hunsrück (18:10 Punkte) hat aber noch acht Partien, weil am vorletzten März-Wochenende binnen drei Tagen die zwei ausgefallenen Heimspiele gegen MJC Trier ...







