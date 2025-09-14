Der amtierende Rheinlandmeister HSG Hunsrück hat seine erste Partie in der neuen Saison in der Handball-Oberliga klar gewonnen: Beim Aufsteiger MJC Trier setzten sich die Irmenach/Gösenrother souverän mit 33:21 (16:8) durch.

Nach acht Minuten lagen die Hunsrücker in Trier schon mit 6:0 vorn. „Wir hatten von Anfang an keine Probleme“, sagte Trainer Florin Nicolae: „Die schnelle hohe Führung resultierte daraus, dass unsere Abwehr um den neuen Torwart Alex Schenk sehr gut stand.“ Schnell sahen die Zuschauer den Unterschied zwischen einem Aufsteiger Trier und dem amtierenden Meister Hunsrück. „Da war ein Unterschied, aber ich will nicht sagen, dass Trier schlecht gespielt hat“, meinte Nicolae: „Sie haben versucht, Handball zu spielen, mit Tempo, mit Druck auf unsere Abwehr. Das hat mir gefallen, das machen andere Mannschaften, die eher unten in der Tabelle stehen, gegen uns nicht so.“

Faust und Conrath sind die besten HSG-Schützen

Hunsrück hatte trotzdem keine Probleme und blieb nach dem frühen 6:0 am Drücker. Zur Pause führten die Gäste mit 16:8, im zweiten Durchgang stand nach 47 Minuten zum ersten Mal ein zweistelliger Tore-Unterschied (27:17) auf der Anzeigetafel. Am Ende lagen zwölf Tore Differenz zwischen beiden Mannschaften. Beste Hunsrück-Werfer waren Jakob Faust und Jona Conrath mit je sieben Treffern. „Alle haben gut gespielt“, lobte Nicolae seine Mannen: „Die Abwehr war das ganze Spiel gut. So muss das bleiben, das war schon in der vergangenen Saison unsere größte Stärke. Ich bin zufrieden mit dem Saisonauftakt, aber wir müssen auf dem Boden bleiben und schauen, wie es gegen andere Mannschaften läuft.“ Am Sonntag (17 Uhr) steht für die HSG Hunsrück in Kleinich das erste Heimspiel gegen den TuS Weibern an.

HSG Hunsrück: Schenk, Neu, Kaltenmorgen – Faust (7/2), Röhrig, Strauß (6/1), B. Klei (3), P. Schmidt (3), M. Schell (2), Conrath (7/1), F. Schmidt (4), Radics (1), Kessler.