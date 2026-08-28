Auftakt für TVW in Mundenheim Hürter will mit seinem TV Welling den Klassenverbleib Harry Traubenkraut 28.08.2026, 06:00 Uhr

i Die Frauen des TV Welling starten am kommenden Sonntag gegen den VTV Mundenheim und wollen den Klassenverbleib in der Regionalliga. HetPix

Am kommenden Sonntag startet der TCW in Mundenheim in die neue Handball-Regionalliga und muss zum Auftakt auf wichtige Spielerinnen verzichten. Das Ziel der Handball-Frauen in der neuen Spielzeit ist der Klassenverbleib.

Nach der Oberligameisterschaft in der vergangenen Saison beginnt für die Handballerinnen des TV Welling nun das Abenteuer Regionalliga, und für den Verein aus dem Maifeld gibt es ein klares Ziel. „Es geht einzig und allein um den Ligaverbleib“, betont Wellings Trainer Lukas Hürter, der mit seiner Mannschaft am Sonntag um 15.







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