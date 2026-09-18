HSG Hunsrück II in Kleinich Hübner fordert „Heimgesicht“ gegen den TV Engers Michael Bongard 18.09.2026, 09:00 Uhr

i dpa / Tom Weller. dpa

In der Oberliga der Frauen steht der dritte Spieltag für die HSG Hunsrück II und die HSG Kastellaun/Simmern an.

Am dritten Spieltag der Handball-Oberliga der Frauen stehen für die HSG Hunsrück II (in Kleinich) und die HSG Kastellaun (in Simmern) Heimspiele an.HSG Hunsrück II – TV Engers (Sa., 17.30 Uhr, in Kleinich). Beide Mannschaften gehen mit 2:2 Punkten in das Spiel: Die Irmenach/Gösenrother Reserve sah nach dem 35:33-Auftaktsieg gegen Schweich beim 26:41 bei den Trierer Miezen kein Land.







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