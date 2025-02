Frauen-Derby in der IGS-Halle Hübner erwartet „Ansturm“ der Kastellaunerinnen 21.02.2025, 14:47 Uhr

i Im Hinspiel in Kleinich setzte sich die HSG Hunsrück II (am Ball Sophia Hahn) viel zu selten gegen die Kastellaun/Simmerner Abwehr um Vera Mähringer-Kunz (links) und Lisa Stemann durch. Kastellaun gewann damals 26:15 und ist auch im Rückspiel am Samstag (19.30 Uhr) in der heimischen IGS-Halle klar favorisiert gegen die Irmenach/Gösenrother Reserve. B&P Schmitt

Klare Vorzeichen im Frauen-Derby in der Oberliga: Die HSG Hunsrück II fährt als großer Außenseiter zum Tabellendritten HSG Kastellaun/Simmern.

Am fünftletzten Spieltag der Handball-Oberliga der Frauen steht das einzige Derby in der Region an: Der Tabellendritte HSG Kastellaun/Simmern (28:6 Punkte) ist am Samstag (19.30 Uhr) in seiner IGS-Halle nach acht Siegen am Stück gegen den Neunten und Viertletzten HSG Hunsrück II (11:23 Punkte) klar favorisiert.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen