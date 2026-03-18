Bad Sobernheimer sind Meister HSV-Zweite krönt starke Saison mit dem Titelgewinn Tina Paare 18.03.2026, 13:09 Uhr

i Die zweite Mannschaft des HSV Sobernheim ist am Ziel. Über die Meisterschaft freuen sich: (vorne von links) Trainerin Yvonne Thon, Christian Steinhauer, Daniel Murschel, Max Heimer, Thomas Kistner, Silas Barth, Christian Zweigert, Gabriel Dietz und Linus Milferstedt sowie (hinten von links) Paul Mitschke, Janosch Schneider, Michel Schneider, Max Yin Sun Chan, Fabian Baus, Leo Jores, Thorben Ebling und Timo Kasper. Michel Schneider

In zehn von elf Partien bleiben die Handballer des HSV Sobernheim II unbesiegt. Eine nahezu makellose Bilanz, die ihnen vorzeitig die Bezirksliga-Meisterschaft beschert.

Grund zum Feiern gibt es für die Handballer des HSV Sobernheim II. Eine starke Saison krönten sie am vorletzten Spieltag der Bezirksliga 1 mit dem Gewinn der Meisterschaft. Genau genommen waren sie schon vor Antritt der Partie gegen die DJK Bingen-Büdesheim II durch, weil der HV Weisenau, der ärgste Konkurrent, kurz zuvor unentschieden gespielt hatte.







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