In zehn von elf Partien bleiben die Handballer des HSV Sobernheim II unbesiegt. Eine nahezu makellose Bilanz, die ihnen vorzeitig die Bezirksliga-Meisterschaft beschert.
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Grund zum Feiern gibt es für die Handballer des HSV Sobernheim II. Eine starke Saison krönten sie am vorletzten Spieltag der Bezirksliga 1 mit dem Gewinn der Meisterschaft. Genau genommen waren sie schon vor Antritt der Partie gegen die DJK Bingen-Büdesheim II durch, weil der HV Weisenau, der ärgste Konkurrent, kurz zuvor unentschieden gespielt hatte.