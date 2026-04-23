Rhein-Nette gegen Römerwall HSV will Meister Paroli bieten und kräftig feiern Harry Traubenkraut 23.04.2026, 08:28 Uhr

i Zum Saisonabschlus empfängt die HSV Rhein-Nette um Spielertrainer Yannik Kessels (am Ball) den Verbandsligameister HSG Römerwall. Jörg Niebergall

In der Handball-Verbandsliga empfängt die HSV Rhein-Nette den Meister HSG Römerwall. Ein Derby mit besonderen Vorzeichen: ein Abschiedsspiel, neue Verstärkungen und der Wunsch nach einem triumphalen Saisonfinale.

In der Handball-Verbandsliga hält der Spielplan im letzten Saisonspiel für die HSV Rhein-Nette die wohl denkbar reizvollste Paarung parat, die möglich ist, denn mit der HSG Römerwall gastiert am Samstag ab 19 Uhr nicht nur der frischgebackene Meister, sondern auch ein langjähriger Derbyrivale in der Andernacher Realschulhalle.







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