Alle Akteure des HSV Sobernheim erhalten Einsatzzeit, zum Teil auf ungewohnten Positionen, doch das schwächt das Team nicht. Es zeigt sich bei den ambitionierten SF Budenheim II von seiner starken Seite.
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Eine richtig starke Leistung lieferten die Handballer des HSV Sobernheim in der Waldsporthalle ab. Dass ihr Auftritt nicht belohnt wurde, hing hauptsächlich davon ab, dass die SF Budenheim II viel Qualität aufgeboten hatten. Damit zogen sie die Verbandsliga-Partie gegen Ende auf ihre Seite und gewannen 33:29 (18:16).