Trainer Stumps lobt sein Team HSV verlangt verstärktem Gegner alles ab Tina Paare 12.04.2026, 08:12 Uhr

i Dennis Forsch (rechts) kann nicht nur in der Abwehr zupacken. Der Bad Sobernheimer ist auch im Angriff eine Bank, wie er mit seinen sieben Treffern gegen die SF Budenheim II bewies. Edgar Daudistel

Alle Akteure des HSV Sobernheim erhalten Einsatzzeit, zum Teil auf ungewohnten Positionen, doch das schwächt das Team nicht. Es zeigt sich bei den ambitionierten SF Budenheim II von seiner starken Seite.

Eine richtig starke Leistung lieferten die Handballer des HSV Sobernheim in der Waldsporthalle ab. Dass ihr Auftritt nicht belohnt wurde, hing hauptsächlich davon ab, dass die SF Budenheim II viel Qualität aufgeboten hatten. Damit zogen sie die Verbandsliga-Partie gegen Ende auf ihre Seite und gewannen 33:29 (18:16).







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