Verbandsligisten favorisiert HSV startet in eine fünfteilige Heimspiel-Serie Gert Adolphi 27.02.2026, 09:26 Uhr

i Auch in Schräglage behält Philip Gehres (schwarzes Trikot) das Tor im Visier. Mit seiner HSG Nahe-Glan möchte er auch am Samstag glänzen. Klaus Castor

Handball satt heißt es am Samstag im Kreis Bad Kreuznach. Alle vier höherklassigen Teams spielen zu Hause, darunter auch die beiden Männer-Verbandsligisten HSV Sobernheim und HSG Nahe-Glan, die derzeit einen Lauf haben.

Nachlegen lautet das Motto der Handballer des HSV Sobernheim und der HSG Nahe-Glan am Samstag und 20 Uhr. Beide Verbandsligisten gewannen zuletzt bei in der Tabelle vor ihnen platzierten Gegnern, der HSV machte durch sein 34:29 in Worms zwei Plätze gut, die Mannschaft aus Kirn und Meisenheim setzte sich bei der TSG Ober-Hilbersheim 32:25 durch und festigte ihren dritten Rang.







