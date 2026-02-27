Handball satt heißt es am Samstag im Kreis Bad Kreuznach. Alle vier höherklassigen Teams spielen zu Hause, darunter auch die beiden Männer-Verbandsligisten HSV Sobernheim und HSG Nahe-Glan, die derzeit einen Lauf haben.
Nachlegen lautet das Motto der Handballer des HSV Sobernheim und der HSG Nahe-Glan am Samstag und 20 Uhr. Beide Verbandsligisten gewannen zuletzt bei in der Tabelle vor ihnen platzierten Gegnern, der HSV machte durch sein 34:29 in Worms zwei Plätze gut, die Mannschaft aus Kirn und Meisenheim setzte sich bei der TSG Ober-Hilbersheim 32:25 durch und festigte ihren dritten Rang.