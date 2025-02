Nächstes Heimspiel HSV-Spielerinnen sollen sich mehr zutrauen Gert Adolphi 14.02.2025, 09:14 Uhr

i Müssen in der Abwehr aufmerksam agieren: Die Bad Sobernheimerinnen (grüne Trikots, von links) Kim Maschtowski, Carolin Schneider, Saskia Zentellini und Torfrau Nina Schmall. Ottenbreit Michael. ...

Weiter geht es mit Gastspielen von Top-Teams der Handball-Regionalliga in der Bad Sobernheimer Dümmler-Halle. Dieses Mal empfängt der HSV starke Saarländerinnen.

Als klarer Außenseiter gehen die Regionalliga-Handballerinnen des HSV Sobernheim am Samstag, 18 Uhr, in das Heimspiel gegen die viertplatzierte HSG Marpingen/Alsweiler, doch abschenken will Andreas Bollenbach die Begegnung auf keinen Fall. „Wir haben gezeigt, dass wir uns in eigener Halle gut präsentieren können, auch gegen Gegner, die weit von uns weg sind“, sagt der HSV-Trainer.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen