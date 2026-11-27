Beide Kreisteams am Ball HSV-Spiel dient als Konditionstraining Gert Adolphi 27.11.2026, 07:10 Uhr

i Durchsetzungskraft ist gefordert: Die Frauen des HSV Sobernheim treten beim Spitzenreiter an, müssen aber ohne Maja Dietz (am Ball) auskommen. Klaus Castor

Auf den 5. Dezember fiebern alle Handball-Fans hin. Dann steigt das Derby der Frauen-Oberliga. Die Generalproben sind am Sonntag, wenn der HSV Sobernheim und die HSG Nahe-Glan auswärts antreten.

Unterschiedlicher könnten die Aufgaben der beiden Handball-Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach in der Oberliga am Sonntag nicht sein: Die Frauen des HSV Sobernheim treten um 16 Uhr bei Tabellenführer TV Wörth an, die HSG Nahe-Glan ist zwei Stunden später bei Schlusslicht TSG Mainz-Bretzenheim III zu Gast.







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