Auf den 5. Dezember fiebern alle Handball-Fans hin. Dann steigt das Derby der Frauen-Oberliga. Die Generalproben sind am Sonntag, wenn der HSV Sobernheim und die HSG Nahe-Glan auswärts antreten.
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Unterschiedlicher könnten die Aufgaben der beiden Handball-Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach in der Oberliga am Sonntag nicht sein: Die Frauen des HSV Sobernheim treten um 16 Uhr bei Tabellenführer TV Wörth an, die HSG Nahe-Glan ist zwei Stunden später bei Schlusslicht TSG Mainz-Bretzenheim III zu Gast.