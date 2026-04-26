Im packenden Handball-Duell der Verbandsliga trotzt die HSV Rhein-Nette dem Meister HSG Römerwall ein 24:24 ab. Vor 300 Zuschauern glänzte Klein mit sieben Treffern. Ein emotionaler Saisonabschluss!
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Die HSV Rhein-Nette hat beim 24:24 (16:11)-Remis dem Verbandsligameister und Oberligaaufsteiger HSG Römerwall ein Remis abgetrotzt und so den Grundstein für eine tolle Saisonabschlussfeier gelegt. Richtig glücklich meinte Dario Lehmler, der Sportliche Leiter von Rhein-Nette: „Heute hat wirklich alles gepasst.