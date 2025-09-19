Frauen reisen ins Saarland HSV muss sich fürs Tempospiel etwas einfallen lassen Gert Adolphi 19.09.2025, 09:42 Uhr

i Symbolbild dpa

Ihren spielerischen Aufwärtstrend wollen die Handballerinnen des HSV Sobernheim fortsetzen. Im dritten Anlauf wird es aber auch Zeit für die ersten Punkte. Gelingt das Vorhaben im Saarland?

Die Aufsteiger wolle er auf jeden Fall hinter sich lassen, hatte Fabian Medler vor der Saison gesagt. Daran hält der Trainer der Handballerinnen des HSV Sobernheim auch vor der Partie am Samstag, 16 Uhr, beim HSV Merzig/Hilbringen fest, obwohl der gastgebende Neuling besser in die Regionalliga gestartet ist als sein noch punktloses Team.







