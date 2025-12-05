Heimspiel in kleiner Halle HSV muss schnell auf Betriebstemperatur kommen Gert Adolphi 05.12.2025, 13:06 Uhr

Nur wenige Zuschauer können das Heimspiel des HSV Sobernheim gegen die SF Budenheim II sehen. Die Partie wird in der Halle des Emanuel-Felke-Gymnasiums ausgetragen. Die HSG Nahe-Glan muss am Sonntag auswärts ran.

Sich in der Verbandsliga-Tabelle weiter nach vorne zu arbeiten, könnte sich für die Handballer des HSV Sobernheim und der HSG Nahe-Glan lohnen. „Man munkelt, dass die ersten fünf beider Staffeln nach der Saison zu einer eingleisigen Liga zusammengefasst werden“, sagt HSV-Trainer Tino Stumps.







