Heimspiel in kleiner Halle
HSV muss schnell auf Betriebstemperatur kommen
Nur wenige Zuschauer können das Heimspiel des HSV Sobernheim gegen die SF Budenheim II sehen. Die Partie wird in der Halle des Emanuel-Felke-Gymnasiums ausgetragen. Die HSG Nahe-Glan muss am Sonntag auswärts ran. 

Sich in der Verbandsliga-Tabelle weiter nach vorne zu arbeiten, könnte sich für die Handballer des HSV Sobernheim und der HSG Nahe-Glan lohnen. „Man munkelt, dass die ersten fünf beider Staffeln nach der Saison zu einer eingleisigen Liga zusammengefasst werden“, sagt HSV-Trainer Tino Stumps.

