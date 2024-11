Heimspiel am Samstag HSV möchte Aufwärtstrend fortsetzen Gert Adolphi 22.11.2024, 09:48 Uhr

i Symbolbild dpa

Beim Gast gibt es viele Fragezeichen, deshalb wird der HSV Sobernheim in seinem Heimspiel am Samstag vor allem auf sich selbst schauen.

Nach dem 33:30-Erfolg in Saulheim wollen die Handballer des HSV Sobernheim ihren Aufwärtstrend in der Oberliga am Samstag, 20 Uhr, mit einem Heimsieg über die HSG Rhein-Nahe Bingen II fortsetzen.Was ihn und sein Team erwartet, kann Tino Stumps schwer einschätzen.

