Erster Sieg für Sobernheimer HSV mit Mentalität, Wille und Leidenschaft 05.10.2025, 15:40 Uhr

i Symbolbild dpa

Das letzte Heimspiel vor einer langen Phase von Auswärtspartien, die aufgrund von Renovierungsarbeiten in der Dümmler-Halle ansteht, haben die Handballer des HSV Sobernheim genutzt, um sich mit einem Erfolgserlebnis von ihren Fans zu verabschieden.

Vor zwei Wochen saß Tino Stumps nach dem Abpfiff fassungslos auf einer Bank in der Dümmler-Halle. Dieses Mal grinste der Trainer des HSV Sobernheim über beide Backen. Seine Mannschaft hatte es tatsächlich geschafft, der HSG Worms Paroli zu bieten und den ersten Sieg in der Handball-Verbandsliga zu holen.







