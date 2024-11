Sobernheimer in Saulheim HSV-Lehre: Von Beginn an hellwach sein Gert Adolphi 14.11.2024, 18:45 Uhr

Symbolbild

Bei der TG Saulheim II gastiert Handball-Oberligist HSV Sobernheim am Samstag um 17 Uhr.

Die vermeidbare 28:30-Heimniederlage gegen den TV Nieder-Olm II ist abgehakt. Bei der SG Saulheim II nehmen die Handballer des HSV Sobernheim am heutigen Samstag, 17 Uhr, den nächsten Anlauf, den zweiten Saisonsieg in der Oberliga einzufahren. Ein gutes Omen könnte sein, dass dem HSV in der vorigen Saison bei der SG ein überraschender 30:29-Sieg gelungen war.

