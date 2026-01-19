Zu viele technische Fehler HSV kann den überraschenden Punktgewinn nicht vergolden Tina Paare 19.01.2026, 14:50 Uhr

i Ordentlich zur Sache geht es im Duell mit dem HSV Merzig/Hilbringen: Das bekommt in dieser Szene die Bad Sobernheimer Nachwuchsspielerin Maja Dietz (links) zu spüren, die erstmals im Frauenteam auflief. Klaus Castor

Mit gemischten Gefühlen gingen die Handballerinnen des HSV Sobernheim aus dem Doppel-Spieltag: Nach dem starken Auftritt gegen die HSG Wittlich, der mit einem Punkt belohnt wurde, blieben sie gegen den HSV Merzig unter ihren Möglichkeiten.

Der Doppel-Spieltag endete für die Handballerinnen des HSV Sobernheim mit einer Enttäuschung. Sie hatten sich für die beiden Heimspiele in der Dümmler-Halle viel vorgenommen, wollten im Tabellenkeller der Regionalliga Boden gutmachen. In der Partie gegen die HSG Wittlich hatten sie auch gut vorgelegt und sich mit einem Punkt belohnt.







