Mit gemischten Gefühlen gingen die Handballerinnen des HSV Sobernheim aus dem Doppel-Spieltag: Nach dem starken Auftritt gegen die HSG Wittlich, der mit einem Punkt belohnt wurde, blieben sie gegen den HSV Merzig unter ihren Möglichkeiten.
Der Doppel-Spieltag endete für die Handballerinnen des HSV Sobernheim mit einer Enttäuschung. Sie hatten sich für die beiden Heimspiele in der Dümmler-Halle viel vorgenommen, wollten im Tabellenkeller der Regionalliga Boden gutmachen. In der Partie gegen die HSG Wittlich hatten sie auch gut vorgelegt und sich mit einem Punkt belohnt.