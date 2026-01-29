Trotz Hinspielniederlage HSV hofft auf Überraschung im Hunsrück Harry Traubenkraut 29.01.2026, 12:38 Uhr

i HSV-Linkshänder Thilo Happel (am Ball) gastiert mit Rhein-Nette in Sohren bei der HSG Hunsrück II. Jörg Niebergall

In der Handball-Verbandsliga trifft der HSV Rhein-Nette auf HSG Hunsrück II. Im Hinspiel unterlagen sie 26:31. Hinzu kommt der für die HSV ungewohnte Einsatz von Harz in Sohren. Eine gefährliche Auswärtsaufgabe für das Kessels-Team.

Nachdem der Handball-Verbandsligist HSV Rhein-Nette letztes Wochenende pausierte, bestreitet er am Sonntag das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten HSG Hunsrück II (Sonntag, 15 Uhr, Schulsporthalle Sohren). Als herausfordernd ist die Partie im Hunsrück aus mehreren Gründen zu bewerten.







Artikel teilen

Artikel teilen