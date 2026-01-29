In der Handball-Verbandsliga trifft der HSV Rhein-Nette auf HSG Hunsrück II. Im Hinspiel unterlagen sie 26:31. Hinzu kommt der für die HSV ungewohnte Einsatz von Harz in Sohren. Eine gefährliche Auswärtsaufgabe für das Kessels-Team.
Nachdem der Handball-Verbandsligist HSV Rhein-Nette letztes Wochenende pausierte, bestreitet er am Sonntag das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten HSG Hunsrück II (Sonntag, 15 Uhr, Schulsporthalle Sohren). Als herausfordernd ist die Partie im Hunsrück aus mehreren Gründen zu bewerten.