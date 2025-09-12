Nach der Auftaktniederlage in Bendorf geht es für die Handballer der HSV Rhein-Nette in der Verbandsliga mit einem Heimspiel gegen den HC Koblenz II weiter.

Nach der Auftaktniederlage im Duell der Oberliga-Absteiger bei der Turnerschaft Bendorf (20:31) hat Handball-Verbandsligist HSV Rhein-Nette im Heimspiel gegen den HC Koblenz II (Samstag, 19 Uhr, in Andernach) nun die Chance auf den ersten Saisonsieg.

Diese Gelegenheit wollen Spielertrainer Yannik Kessels und seine Nebenleute auch unbedingt nutzen, wie der HSV-Spielgestalter unterstreicht: „Bei uns war es diese Woche Thema, aus der Analyse des Spiels in Bendorf die richtigen Schlüsse zu ziehen und an den Dingen zu arbeiten, die wir da noch nicht gutgemacht haben. Allerdings geht es hier auch um einen längeren Prozess, denn wir wollen natürlich auch weiter unseren Saisonplan verfolgen, um unsere gesetzten Ziele zu erreichen. Wir sehen uns nicht als Mannschaft, die aufsteigen will. Uns geht es um mannschaftliche Geschlossenheit und ein konsequentes Umsetzen unserer Konzepte.“

„Wir können aus dem Vollen schöpfen. Mehr will ich nicht verraten. Vielleicht sind wir auch noch für Überraschungen gut.“

Yannik Kessels, Spielertrainer der HSV Rhein-Nette

Insbesondere im ersten Durchgang spielte die HSV auf der anderen Rheinseite stark, ließ sich dann aber von vergebenen Chancen zu sehr aus dem Tritt bringen. Aber auch Koblenz II verlor zu Hause klar 24:31 gegen die HSG Römerwall. Optimismus verleiht Kessels die Personalsituation. „Wir können aus dem Vollen schöpfen. Mehr will ich nicht verraten. Vielleicht sind wir auch noch für Überraschungen gut.“ Zum Gegner meint er zudem: „Ich erwarte eine junge und hungrige Mannschaft. Außerdem freue ich mich, Henri Herz zu sehen, mit dem ich vor einigen Jahren zusammen die Trainerausbildung gemacht habe und der nun den HCK II coacht.“