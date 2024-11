Schlusslicht zu Gast HSV-Gegner verstärkt sich 08.11.2024, 10:16 Uhr

i Symbolbild dpa

Schon zu einem frühen Saisonzeitpunkt steht für die Oberliga-Handballer des HSV Sobernheim eine extrem wichtige Partie an.

Eine scheinbar leichte Aufgabe wartet auf die Handballer des HSV Sobernheim in der Oberliga. Am Sonntag, 18 Uhr, erwarten sie den TV Nieder-Olm II, der seine bisherigen sechs Spiele durchweg verloren hat.„Es sieht auf dem Papier einfach aus“, sagt der Bad Soernheimer Coach Tino Stumps und fügt an: „Aber es kommt ein Haufen Arbeit auf uns zu.

