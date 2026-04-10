Letztes Nahe-Glan-Heimspiel HSV-Gegner dürfte sich für sein Endspiel verstärken Gert Adolphi 10.04.2026, 08:26 Uhr

i Flugstudie: Philip Schäfer segelt im Derby gegen den HSV Sobernheim (grüne Trikots) in den Wurfkreis. Auch im letzten Heimspiel seiner HSG Nahe-Glan möchte der Youngster glänzen. Edgar Daudistel

Am vorletzten Spieltag der Handball-Verbandsliga sind die beiden Nahe-Vertreter noch einmal gefordert. Nach dem aktuellen Stand der Dinge trennen sich ihre Wege im Sommer.

Die beiden Verbandsliga-Handballmannschaften aus dem Kreis Bad Kreuznach haben schon vor dem vorletzten Spieltag ihre Tabellenpositionen nahezu sicher, die HSG Nahe-Glan wird die Saison als Dritter abschließen und bleibt in der Klasse, der HSV Sobernheim muss mit Rang sieben vorliebnehmen, was wegen der Zusammenlegung der beiden Staffeln gleichbedeutend ist mit der Rückstufung in die Bezirksoberliga.







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