Leistungsträgerin wieder fit HSV-Frauen: Warum Meike Maschtowski ein Zugewinn ist Gert Adolphi 26.02.2026, 16:52 Uhr

i Flugshow: Feline Teuscher (grünes Trikot) überzeugte gegen die HSG Marpingen mit fünf Treffern und möchte diese Leistung am Samstag wiederholen. Edgar Daudistel

Der HSV Sobernheim hat sich noch längst nicht aufgegeben und möchte am Samstag nicht nur gut spielen, sondern auch punkten. Das Comeback von Meike Maschtowski kommt da gerade zum richtigen Zeitpunkt.

Die Reaktionen, die die 19:20-Niederlage des HSV Sobernheim gegen die HSG Marpingen/Alsweiler auslösten, hallen nach. „Die Mädels waren auch im Training noch unfassbar enttäuscht“, berichtete Fabian Medler. „Wir haben die Einheiten so gestaltet, dass sie auf positive Gedanken kommen.







Artikel teilen

Artikel teilen