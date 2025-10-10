Gegner hat stets gewonnen HSV-Frauen sollen sich nicht verstecken Gert Adolphi 10.10.2025, 09:23 Uhr

i Durchgebrochen: Der HSV Sobernheim benötigt in Haßloch Tore von Feline Teuscher (grünes Trikot). Klaus Castor

Die ungeschlagene TSG Haßloch empfängt den HSV Sobernheim – eine Herausforderung, die die Gäste trotz zahlreicher Ausfälle mutig angehen wollen. Kann die kompakte Abwehr erneut überzeugen?

Mutig sollen die Handballerinnen des HSV Sobernheim am Samstag, 18.30 Uhr, bei der TSG Haßloch auftreten. Das fordert Fabian Medler, auch wenn die Gastgeberinnen nach vier Partien in der Regionalliga noch ohne Punktverlust sind. „Wir dürfen uns nicht verstecken, uns nicht zu sehr selbst einen Kopf machen“, sagt der HSV-Trainer.







Artikel teilen

Artikel teilen