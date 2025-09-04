Die zweite Saison nach dem Aufstieg ist die schwerste. Gilt das auch für die Handballerinnen des HSV Sobernheim, die sich mit einem neuen Trainerduo in die Regionalliga-Runde stürzen?

Mit dem Spiel der Frauen des HSV Sobernheim am Sonntag, 18 Uhr, bei der HSG Wittlich zum Auftakt der Saison in der Handball-Regionalliga betreten Fabian Medler und Marius Walter Neuland. Als Mannheimern ist den beiden neuen HSV-Trainern die Klasse weitgehend unbekannt, Informationen verfügen sie lediglich über die VTV Mundenheim und die TSG Haßloch, zwei Teams aus der Region, in der sie leben. „Es wird viel Videostudium auf uns zukommen“, prognostiziert Medler.

Übernommen haben sie das Team Mitte Juli, zu einem relativ späten Zeitpunkt, der einerseits dem etwas überraschenden Ausstieg des bisherigen Trainers Andreas Bollenbach und andererseits dem Bemühen des HSV geschuldet war, keinen Schnellschuss zu landen, sondern sich Zeit zu lassen, die beste Nachfolgelösung zu finden. Allerdings hatten die Bad Sobernheimerinnen nach dem Ende der vorigen Saison nicht die Beine hochgelegt, mit dem Felke-Turnier hatten sie bereits eigenständig die Vorbereitung auf die kommende Runde begonnen. „Wir haben eine hoch motivierte Mannschaft vorgefunden“, sagt Medler, „einen eingeschworenen Haufen, der schon lange zusammenspielt.“ Was zunächst nach perfekten Voraussetzungen klingt, hat in den Augen des Trainers aber auch Nachteile. „Das macht es schwierig, schnell etwas zu verändern“, sagt der 34-Jährige.

„Grundlegend wollen wir aber nichts infrage stellen.“

Fabian Medler

Die Coaches machen aber kein Geheimnis daraus, dass sie neue Ideen einbringen und an einigen Rädchen drehen wollen. „An der Abwehr wollen wir feilen und im Angriff das Vorhandene optimieren und etwas umstellen“, sagt Walter. „Man muss schauen, wie es von der Mannschaft angenommen wird und wie die Reise weitergeht.“ Medler ergänzt: „Grundlegend wollen wir aber nichts infrage stellen.“

Dringenden Handlungsbedarf sieht das Trainerduo allerdings im athletischen Bereich. Ihre ersten Maßnahmen, Kraft und Kondition zu verbessern, trafen auf einhellig positive Resonanz. „Das haben die Mädels hervorragend angenommen“, sagt Medler. „Ich habe selten eine so motivierte Mannschaft gesehen.“ Die Spielerinnen haben ihm die Rückmeldung gegeben, sie seien noch nie so fit wie derzeit gewesen.

„Wir haben nicht per se die großen Rückraum-Shooter.“

Fabian Medler

Medler und Walter setzen auf Tempohandball, wichtig ist ihnen auch das schnelle Rückzugsverhalten. „Wir haben nicht per se die großen Rückraum-Shooter“, erläutert Medler. „Deswegen ist unser Spielansatz die erste Welle, die einfachen Tore, der moderne Handball. Darauf arbeiten wir hin.“

Die Größe des Kaders mit drei Torfrauen und 13 Feldspielerinnen sieht das Trainerteam als absolut ausreichend an. Daran ändert auch nichts, dass Lena Berger, Carolin Schneider sowie Alina Schaerlaeken derzeit wegen Fußverletzungen ausfallen und sich Louisa Desch nach einem Kreuzbandriss erst im Aufbau befindet. „Wir haben ein recht gutes Gleichgewicht aus Qualität und Quantität“, sagt Walter. „Außerdem sind einige Spielerinnen auf verschiedenen Positionen einsetzbar.“

HSV möchte die Aufsteiger hinter sich lassen

Möglichst früh nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, ist das Ziel des HSV. In der vorigen Saison stand der Klassenverbleib zwar frühzeitig fest, was allerdings der Tatsache geschuldet war, dass keine Zugänge aus der Dritten Liga zu befürchten waren. Doch die Bad Sobernheimerinnen belegten mit lediglich acht Punkten den drittletzten Rang des Endklassements, mithin den ersten Platz, der ihnen den Gang in die Oberliga ersparte. Von den unteren Gefilden möchten Walter und Medler das Team wegführen. „Weil das nicht dem Anspruch und dem Potenzial der Mannschaft entspricht“, sagt Medler.

Neben den Aufsteigern HSV Merzig und HC Koblenz will der HSV weitere Konkurrenten hinter sich lassen. Welche das sein könnten, wissen sie aus Unkenntnis der Klasse noch nicht. Dass sie ihr Team in den ersten Begegnungen noch nicht gezielt auf die Gegner vorbereiten können, ist für die Trainer kein Nachteil, sie wollen zunächst beim eigenen Team ansetzen. „Wenn man mit sich selbst nicht klarkommt, braucht man sich nicht auf den Gegner zu konzentrieren“, sagt Walter.

Auftakt am Sonntag in Wittlich

Mit diesem Ansatz geht der HSV auch in die Partie in Wittlich. Die Spielerinnen kennen die HSG aus den Begegnungen der vorigen Saison zwar besser als ihre Trainer, doch weil bei den Gastgeberinnen viele Jugendspielerinnen neu dazugekommen sind, sind auch ihre Erfahrungen kaum hilfreich. „Es gab bei der HSG so viel Bewegung im Kader, dass man die Videos aus der vorigen Saison kaum verwenden kann“, sagt Walter. „Es wird eine riesige Herausforderung.“ Zur Vorbereitung auf die Partie greifen er und sein Trainerkollege auf die Erkenntnisse aus den beiden abschließenden Testspielen zurück. „Wir schauen, dass wir unsere Fehler abstellen und die Laufwege optimieren“, sagt Medler.

Der Kader der HSV-Frauen

Zugänge: Marie Alt (HSG Nahe-Glan), Louisa Desch (TV Nieder-Olm), Maja Dietz (eigene Jugend).

Abgänge: Zoe Bollenbach, Julia Frank (beide Handball-Pause).

Tor: Nina Schmall, Lena Berger, Barbara Renzmann-Schmidt.

Rückraum: Meike Maschtowski, Kim Maschtowski, Saskia Zentellini, Franziska Bamberger, Feline Teuscher, Svenja Reuther, Milena Scholl, Louisa Desch.

Kreis: Carolin Schneider, Marie Alt.

Außen: Annika Nyquist, Franziska Teuscher, Karla Kehrein, Alina Schaerlaeken, Maja Dietz.

Trainer: Marius Walter und Fabian Medler.