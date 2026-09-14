26:23 in Mundenheim HSV-Frauen mit kühlem Kopf zum Auftaktsieg Tina Paare 14.09.2026, 12:20 Uhr

i Mit drei Treffern am Auftaktsieg der Frauen des HSV Sobernheim beteiligt: Annika Nyquist. Klaus Castor

Es hielt sie bei ihrem Debüt als Trainerin des HSV Sobernheim nicht auf der Bank. Kim Maschtowski griff ins Geschehen ein und hatte deshalb einen doppelten Anteil am Auftaktsieg ihres Teams in Mundenheim.

Der Einstand ist gelungen – in doppelter Hinsicht. Für die Handballerinnen des HSV Sobernheim, weil sie erfolgreich in die Oberliga starteten. Und für Kim Maschtowski, die erstmals die Verantwortung als Trainerin trug. Entsprechend happy waren die HSV-Frauen über den Ausgang der Partie bei den VTV Mundenheim II.







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