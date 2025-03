Letzte Heimspiele in einer Saison sind immer etwas Besonderes. Das höchstklassige Handball-Team des Kreises Bad Kreuznach, die Regionalliga-Frauen des HSV Sobernheim, bestreiten dieses am Samstag um 18 Uhr.

Die Mission ist erfüllt, die Handballerinnen des HSV Sobernheim haben sich den Verbleib in der Regionalliga gesichert, doch für das die Saison abschließende Heimspiel gegen die HSG Wittlich am Samstag, 18 Uhr, haben sie sich noch etwas vorgenommen. „Die Rückrunde war insgesamt gut“, sagt Andreas Bollenbach. „Diesen Eindruck wollen wir in die lange Pause mitnehmen und unserem Publikum noch etwas bieten.“

Zuversichtlich stimmt den HSV-Trainer, dass sein Team in Wittlich zwar deutlich mit 21:35 verlor, bis zum 13:13-Pausenstand aber gegengehalten hatte. „Wir haben in der zweiten Hälfte etwas den Faden verloren“, erinnert sich Bollenbach. „Im neuen Jahr haben wir aber häufig gezeigt, dass wir in der Lage sind, unseren Stiefel bis zum Ende durchzuziehen.“ Das bewies der HSV beispielsweise bei Tabellenführer SF Budenheim, als er den zweiten Abschnitt mit 9:7 für sich entschied.

Der Ball muss schnell laufen

Dem Bad Sobernheimer Trainer ist klar, dass die fünftplatzierten Wittlicher Frauen ein starkes Team bilden, lässt sich davon aber nicht beeindrucken. „Wir wollen es dem Gegner so schwer wie möglich machen“, sagt Bollenbach. „Wir kämpfen bis zur letzten Sekunde und schauen dann, was dabei herauskommt. Bis auf Alina Schaerlaeken steht ihm der komplette Kader zur Verfügung, wegen der guten Wechselmöglichkeiten brauchen die Bad Sobernheimerinnen ihre Kräfte nicht zu schonen.

Das A und O wird wieder sein, Fehler zu vermeiden, denn die HSG bestraft wie alle Teams der oberen Tabellenhälfte Ballverluste gnadenlos. „Der Ball muss schnell laufen, wir müssen aber konzentriert sein, dann sieht es schon deutlich besser aus als im Hinspiel“, sagt Bollenbach. Für ihn ist es das letzte Spiel als HSV-Trainer, für seinen Abschied, aber auch für den Saisonabschluss des Teams erhofft er sich eine volle Halle mit entsprechender Atmosphäre. „Das haben sich die Mädels verdient“, sagt Bollenbach. „Wir wollen dazu beitragen, dass die Stimmung gut bleibt.“