Paukenschlag im Training HSV-Duo steht ab sofort nicht mehr zur Verfügung

i Ausstieg: Milena Scholl (grünes Trikot) läuft ab sofort nicht mehr für den HSV Sobernheim auf. Klaus Castor

Das Spiel in Mainz-Bretzenheim geriet in den Hintergrund. Dem HSV Sobernheim gehen in der zweiten Hälfte der Regionalliga-Saison vielmehr die Spielerinnen aus, ein Duo zog sich nun mit sofortiger Wirkung zurück.

Mit einem Rumpfteam musste der HSV Sobernheim in der Frauen-Handball-Regionalliga bei der TSG Mainz-Bretzenheim II antreten und unterlag mit 21:34 (10:16).Einen Paukenschlag hatte es im Abschlusstraining vor dem Spiel gegeben. In Franziska Bamberger und Milena Scholl teilten zwei langjährige Stammspielerinnen dem Trainerteam und den Mitspielerinnen mit, dass sie mit sofortiger Wirkung nicht mehr zur Verfügung stehen.







