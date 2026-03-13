In zwei Wochen steht das große Nahe-Derby an. Der HSV Sobernheim und die HSG Nahe-Glan streben ihm mit einer starken Form entgegen. Die wollen sie auch am Samstagabend in Heimspielen nachweisen.
Lesezeit 2 Minuten
Ihre bislang dreiteiligen Siegesserien in der Verbandsliga wollen die Handballer des HSV Sobernheim und der HSG Nahe-Glan in Heimspielen am Samstag, 20 Uhr, ausbauen. Der HSV empfängt den Vorletzten DJK Bingen-Büdesheim, die Mannschaft aus Kirn und Meisenheim die achtplatzierte HSG Worms.