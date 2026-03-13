Nahe-Duo vor viertem Streich HSV braucht am Ende noch jede Menge Körner Gert Adolphi 13.03.2026, 09:30 Uhr

i Auf Höhenflug: Tillmann Groh und der HSV Sobernheim streben den vierten Sieg in Folge an. Klaus Castor

In zwei Wochen steht das große Nahe-Derby an. Der HSV Sobernheim und die HSG Nahe-Glan streben ihm mit einer starken Form entgegen. Die wollen sie auch am Samstagabend in Heimspielen nachweisen.

Ihre bislang dreiteiligen Siegesserien in der Verbandsliga wollen die Handballer des HSV Sobernheim und der HSG Nahe-Glan in Heimspielen am Samstag, 20 Uhr, ausbauen. Der HSV empfängt den Vorletzten DJK Bingen-Büdesheim, die Mannschaft aus Kirn und Meisenheim die achtplatzierte HSG Worms.







