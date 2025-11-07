Heimspiel in Kirn HSG will sich in der Abwehr Sicherheit holen Gert Adolphi 07.11.2025, 09:50 Uhr

i Die HSG Nahe-Glan (schwarzes Trikot) möchte nachlegen und auch zu Hause gegen die Nordpfälzer Wölfe die Punkte holen. Edgar Daudistel

Die HSG Nahe-Glan steht vor einer Herausforderung: Die Nordpfälzer Wölfe kommen nach Kirn. Wie die Mannschaft nach dem schwachen Start in Bingen diesmal reagiert – und warum die Abwehr alles entscheiden könnte.

Nach Auswärtssiegen wollen die Verbandsliga-Handballer der HSG Nahe-Glan und des HSV Sobernheim nachlegen, am Samstag, 20 Uhr, erwartet die HSG in der Kirner Kyrau-Halle die Nordpfälzer Wölfe, ein Zusammenschluss von vier Vereinen unter Federführung des TuS Göllheim, die Bad Sobernheimer sind am Sonntag, 20 Uhr, beim HSV Alzey gefordert.







