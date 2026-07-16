Die Gründe für den Abstieg HSG Westerwald zieht sich aus der Verbandsliga zurück Marco Rosbach 16.07.2026, 11:52 Uhr

i Jörg Wengenroth ist bei der HSG Westerwald der Macher der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Die Saison 2026/27 kommt einem Neuanfang gleich. Jörg Niebergall

Der Niedergang des Westerwälder Handballs schreitet voran. Vorbei die Zeiten, in denen WW-Teams in Regional- und Oberliga wirbelten. Die Gegenwart heißt Bezirksoberliga, zweite Klasse von unten. Wo die Gründe liegen und was Mut macht für die Zukunft.

Der Handball im Westerwald hat schon bessere Zeiten erlebt, viel bessere sogar. Und langsam scheint der Tiefpunkt erreicht zu sein: Statt in der eingleisigen Verbandsliga tritt auch die HSG Westerwald als klassenhöchste Mannschaft künftig nur noch in der Bezirksoberliga an.







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