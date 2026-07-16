Der Niedergang des Westerwälder Handballs schreitet voran. Vorbei die Zeiten, in denen WW-Teams in Regional- und Oberliga wirbelten. Die Gegenwart heißt Bezirksoberliga, zweite Klasse von unten. Wo die Gründe liegen und was Mut macht für die Zukunft.
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Der Handball im Westerwald hat schon bessere Zeiten erlebt, viel bessere sogar. Und langsam scheint der Tiefpunkt erreicht zu sein: Statt in der eingleisigen Verbandsliga tritt auch die HSG Westerwald als klassenhöchste Mannschaft künftig nur noch in der Bezirksoberliga an.