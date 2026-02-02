In der Handball-Verbandsliga sicherte sich die HSG Westerwald mit einem 33:28-Erfolg gegen den HSC Schweich wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Samir Moser glänzte dabei als herausragender Torschütze der Gastgeber.
Schritt für Schritt arbeitet sich die HSG Westerwald aus dem Tabellenkeller der Handball-Verbandsliga. Im Heimspiel gegen den HSC Schweich hat die Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Friedrich ihren jüngsten Aufwärtstrend bestätigt und durch den 33:28 (19:14)-Erfolg den achten Tabellenplatz gefestigt.