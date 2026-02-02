Wichtiger Sieg gegen Schweich HSG Westerwald zieht beim 33:28 vor der Pause davon Marco Rosbach 02.02.2026, 07:00 Uhr

i Einfach nicht zu halten: Samir Moser (am Ball) traf aus dem Spiel heraus und vom Siebenmeterpunkt insgesant 13 Mal für die HSG Westerwald. Hier versuchen (von links) Schweichs Kristian Müller, Patrick Karrenbauer, Alexander Quary und Matthias Mikolai, den besten Werfer der Gastgeber zu stoppen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

In der Handball-Verbandsliga sicherte sich die HSG Westerwald mit einem 33:28-Erfolg gegen den HSC Schweich wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Samir Moser glänzte dabei als herausragender Torschütze der Gastgeber.

Schritt für Schritt arbeitet sich die HSG Westerwald aus dem Tabellenkeller der Handball-Verbandsliga. Im Heimspiel gegen den HSC Schweich hat die Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Friedrich ihren jüngsten Aufwärtstrend bestätigt und durch den 33:28 (19:14)-Erfolg den achten Tabellenplatz gefestigt.







